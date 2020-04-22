Москва, , 15:02 — REGNUM Московский городской суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест бывшему гендиректору НПО имени Лавочкина Сергею Лемешевскому и адвокату Игорю Третьякову по делу о хищении 330 млн рублей. Об этом 22 апреля заявил Алексей Коврижкин.

«Мера пресечения Лемешевскому и Третьякову изменена на домашний арест, его срок установлен до 26 июля», — цитирует его ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего гендиректора НПО им. Лавочкина Сергея Лемешевского, руководителя дирекции правового обеспечения предприятия Екатерину Аверьянову и председателя адвокатской конторы «Третьяков и партнеры» Игоря Третьякова обвиняют в хищении денежных средств государственной корпорации «Роскосмос» в размере 330 млн рублей.

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