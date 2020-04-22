Москва, , 14:58 — REGNUM Басманный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета РФ об аресте бывшего руководителя компании «Авиасити» Сергея Коноплева, скрывшегося от следствия фигуранта уголовного дела в отношении владельца компании «Оптима девелопмент» Альберта Худояна, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«В Басманный суд поступило ходатайство Следственного комитета об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сергея Коноплева», — сказал собеседник агентства.

Коноплеву предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Худоян обвиняется в хищении нескольких земельных участков у одной из компаний на общую сумму 2 миллиарда рублей. В данный момент он находится под домашним арестом.