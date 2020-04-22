Симферополь, 22 апреля 2020, 14:56 — REGNUM В Крыму обнаружен пропавший заместитель главы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин. По данным источника ТАСС, его нашли без признаков жизни.
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«В настоящее время выясняются причины его смерти», — добавил собеседник агентства.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД Крыма заявили, что в полицию поступила информация о розыске гражданина 1973 года рождения, который, по предварительной информации, в конце марта прибыл в Ялту из Краснодарского края на такси и больше на связь не выходил. Речь шла о заместителе руководителя департамента культуры Москвы Леониде Ошарине. Ранее информацию о пропаже высокопоставленного чиновника подтвердили члены его семьи.