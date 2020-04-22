Уфа, , 14:41 — REGNUM Трех пропавших мужчин ищут спасатели в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба государственного комитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, одного мужчину потеряли в Архангельском районе. Там, 11 апреля текущего года мужчина 1969 года рождения пошел ловить рыбу на реку Зилим рядом с д. Карташевка и до настоящего времени не вернулся. Его сын попросил спасателей о помощи в его поиске.

Подобная ситуация произошла в Нуримановском районе. Там, вечером 17 апреля текущего года мужчина 1981 года рождения также пошел ловить рыбу рядом с д. Чандар и тоже не вернулся.

Третий случай произошел 20 апреля в Белорецком районе. Там мужчина ушел из дома и не вернулся.

Отмечается, что во всех случаях спасатели оперативно реагировали на вызовы. Но поиски пока не увенчались успехом. Розыскные работы будут продолжаться.

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