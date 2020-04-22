Минск, , 14:16 — REGNUM С 1990 по 2020 год включительно затраты Белоруссии на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС составят $19,2 млрд — такая сумма содержится в расходной части всех госпрограмм. Об этом 22 апреля сообщил журналистам начальник департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Белоруссии Сергей Шпарло.

Он также отметил, сославшись на расчёты специалистов, что суммарный ущерб экономике Белоруссии от Чернобыльской катастрофы за период с 1986 по 2016 годы составил $235 млрд. С тех пор население попавших под радиоактивные осадки районов бывшей Белорусской ССР сократилось на 49,8%.

По словам Шпарло, процесс реабилитации пострадавших районов и населения длительный и сложный, включающий, в том числе, научное обеспечение. Помощь в ликвидации последствий техногенной катастрофы оказывается в рамках «чернобыльских» программ Союзного государства России и Белоруссии — по пяти из них белорусская сторона получит $66,6 млн.

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Представитель МЧС Белоруссии отметил, что техническую помощь Белоруссии в основном оказали учреждения ООН, в частности — МАГАТЭ и ВОЗ.

Напомним, 24 декабря 2019 года в интервью радиостанции «Эхо Москвы» Александр Лукашенко рассказал, почему Россия должна дотировать газ для Белоруссии: «Я сказал вашей делегации в Питере: вы правопреемники Советского Союза? Вы везде это подчёркиваете. Чернобыльскую станцию кто строил? Не Белоруссия. Кто её эксплуатировал? Не Белоруссия. Кто ее взорвал? Не Белоруссия. А 80% горя упало на нас, чуть-чуть — на Брянскую область, немного — на Украину».