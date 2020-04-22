Шадринск, Курганская область, , 13:58 — REGNUM В курганском городе Шадринске в одном из служебных помещений было найдено тело заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

На данный момент выясняются обстоятельства гибели полицейского, уточняют в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта 2020 года был взят под стражу начальник МО МВД России «Шадринский». Он обвиняется в участии в многомиллионном хищении. СМИ связывают гибель заместителя начальника отдела по работе с личным составом полиции Шадринска с текущим расследованием.

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