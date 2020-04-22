Курган, , 13:30 — REGNUM В Кургане жителей Москвы, которые направлялись в Кемерово, патруль не пустил в город. Им пришлось направиться по бездорожью в объезд, и автомобиль, в котором находятся пятеро детей, застрял в грязи среди ночи. Об этом жители столицы сообщили в паблике «Взаимопомощь на дорогах Курган».

«Едем из Москвы в Кемерово. Хотели заехать в Курган, чтобы переночевать в отеле, но нас не запустили в город, по причине того, что не местные. Поехали в объезд через деревню и, можно сказать, утонули в грязи. В машине пятеро детей, двое грудных. Выбраться не можем, может, у кого есть трактор?» — пишет москвичка в надежде на выручку.

Женщина выложила в паблике несколько фотографий, где запечатлена размытая дорога микрорайона Чистое поле.

Однако курганцы, вместо оказания помощи, набросали массу гневных комментариев в адрес транзитников.

«Чего вам в Москве своей не сидится-то? Режим самоизоляции к вам не относится? Разносите заразу по всей стране», — пишет один из комментаторов, которого поддержало, к сожалению, большинство.

Одна из курганок пояснила общий негатив ситуацией с коронавирусной инфекцией в регионе, с просьбой не держать зла на земляков.

«Люди здесь обозленные от безденежья и новостей, что инфекция здесь каждый день разрастается только из-за приехавших из Москвы. Это во многих маленьких городах сейчас так… Посоветую не упоминать, что едете из столицы, сейчас в дороге», — пояснила участница группы застрявшим в непролазной грязи Зауралья.

Помимо этого, путешественникам посоветовали обратиться к спасателям МЧС.

«Очнитесь люди! Там дети в машине! Вы сами ежедневно ездите на работу, ходите в магазин, общаетесь с людьми и точно так же можете переносить заразу», — написал один из комментаторов, взывая к здравому смыслу.

История с застрявшими в бездорожье Кургана москвичами завершилась благополучно — им на помощь пришли сотрудники полиции.