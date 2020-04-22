Тутаев, Ярославская область, , 13:17 — REGNUM В городе Тутаеве Ярославской области закрыт на карантин уже второй детский сад. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом. Вирус выявлен у одного из родителей.

«В дошкольном учреждении работали две дежурные группы, детский сад посещало 14 малышей, — сказала директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — В здании и помещениях будет проведена тщательная санитарная обработка. Родители и работники детского сада получат больничные листы на две недели и будут находиться в самоизоляции под контролем медицинских работников».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, такая же ситуация накануне возникла еще в одном детском саду Тутаева. Всего за последние сутки в Тутаевском районе выявлено 9 новых случаев коронавирусной инфекции.

Судя по всему, новым очагом распространения становятся работающие предприятия, так как детские сады принимают только детей работающих на предприятиях из регионального и федерального списка, а также организаций, не прекращающих работу. Где именно работали инфицированные, штаб не сообщает.

Сейчас в Ярославской области дежурные группы в детских садах региона посещают около двух с половиной тысяч детей.

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