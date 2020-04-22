Тутаев, Ярославская область, 22 апреля 2020, 13:17 — REGNUM В городе Тутаеве Ярославской области закрыт на карантин уже второй детский сад. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом. Вирус выявлен у одного из родителей.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, такая же ситуация накануне возникла еще в одном детском саду Тутаева. Всего за последние сутки в Тутаевском районе выявлено 9 новых случаев коронавирусной инфекции.
Судя по всему, новым очагом распространения становятся работающие предприятия, так как детские сады принимают только детей работающих на предприятиях из регионального и федерального списка, а также организаций, не прекращающих работу. Где именно работали инфицированные, штаб не сообщает.
Сейчас в Ярославской области дежурные группы в детских садах региона посещают около двух с половиной тысяч детей.
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