Абакан, , 13:08 — REGNUM Лесники уже вторые сутки тушат крупный лесной пожар в Хакасии, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в республиканском министерство природных ресурсов и экологии.

Информация о двух термоточках в Усть-Абаканском районе в 18 км от посёлка Вершина-Биджа поступила на пульт единой диспетчерской службы 20 апреля. Возгорание перекинулось на лесную территорию с сопредельных земель, в том числе и сельхозназначения. Жара, ветер и густая сухая трава способствовали быстрому распространению низового пожара, уточнили в министерстве. С огнём борются более 30 человек, в том числе и сотрудники МЧС.

«Лесопожарные и лесники вторые сутки находятся в сложнейших условиях в борьбе со стихией. Едкий дым, аномально теплая погода, порывистый ветер и высокая сухая трава усложняют работу. Пожар тушат всеми возможными способами», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии Хакасия Сергей Арехов.

По его словам, на данный момент возгорание локализовано. Общая площадь, пройденная огнём в Биджинском участковом лесничестве, составляет свыше 1850 га.

Всего в Хакасии с начала сезона зафиксировано 16 лесных пожаров. Как сообщало ИА REGNUM, в республике особый противопожарный режим продлён до 15 мая.

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