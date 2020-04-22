Волгодонск, Ростовская область, , 13:05 — REGNUM В Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека» по факту гибели слесаря-ремонтника. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 22 апреля.

Трагедия произошла 8 апреля во время сборки переходной площадки на металлоконструкции в Волгодонске. В какой-то момент конструкция самопроизвольно сложилась, в результате чего 38-летний сотрудник одной из частных фирм получил смертельные травмы.

В ближайшее время станут известны результаты судебно-медицинской, инженерно-технической экспертиз. Следователи намерены установить ответственных за безопасность сотрудников лиц.