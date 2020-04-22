Каа-Хемский район, Тува, , 13:03 — REGNUM Правоохранители в Туве выясняют обстоятельства ДТП с участием несовершеннолетних в Каа-Хемском районе. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, авария произошла накануне вечером.

На «УАЗ-31 519» группа подростков ехала по бездорожью в местечке «Увал». В какой-то момент 15-летний мальчик, управлявший машиной, не справился с рулём и врезался в дерево.

«В салоне автомобиля, кроме водителя, также находились четверо несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет, которые в результате ДТП получили травмы различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Они были доставлены в Кызыл на вертолёте санавиации и госпитализированы в республиканскую больницу. Инцидент прокомментировал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава республики Шолбан Кара-оол, отметив, что жизни пострадавших вне опасности.

Выяснилось, что машина принадлежала матери одного из подростков. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства происшествия.

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