Минск, , 12:47 — REGNUM «По данным на 22 апреля в Беларуси выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был подтверждён диагноз COVID-19», — сообщает министерство здравоохранения Белоруссии.

Минздрав республики сообщил также, то всего с начала февраля было проведено 114 тыс 955 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме работали специалисты 25 лабораторий (включая частные медцентры).

«Всего зарегистрировано 7281 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, с прошлой недели в Белоруссии в официальную статистику по заражению коронавирусом включаются помещённые на стационар. Госпитализации подлежат больные с тяжёлыми и средними формами заболеваний. Остальные переведены на амбулаторное лечение, что позволило формально улучшить официальную статистику.