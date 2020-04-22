Уфа, , 12:53 — REGNUM Видеорегистратор в патрульной автомашине разбил мужчина в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщил главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, батальон ДПС осуществлял профилактические мероприятия. На 243 км автотрассы Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск стражи порядка остановили автомобиль ВАЗ-2110, водитель которого привлек их внимание.

Как позже показала экспертиза, 36-летний водитель находился в нетрезвом состоянии. К тому же мужчину ранее лишили водительских прав.

Отмечается, что при доставке водителя в отделение полиции, он разбил видеорегистратор и повредил лобовое стекло патрульной автомашины.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ. Помимо этого, по факту неисполнения законных требований стражей порядка, мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 19.3 КоАП РФ. Сообщается, что, проверив госномера автомобиля, стражи порядка установили, что они находятся в розыске. В настоящее время автомашина эвакуирована на спецстоянку.

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