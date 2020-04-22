Красноярск, , 12:38 — REGNUM За последние сутки в Красноярском крае скончались три пациента с коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в региональном министерстве здравоохранения.

Таким образом, всего в Красноярском крае зарегистрировано пять летальных исходов у пациентов с коронавирусом.

«Все погибшие — пациенты старшей возрастной группы с сопутствующими заболеваниями, имевшие положительный тест на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении минздрава.

Окончательные диагнозы установят после проведения экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 22 апреля в Красноярском крае всего подтверждено 392 случая заражения коронавирусом, в том числе 48 человек уже выздоровели. На амбулаторном наблюдении и лечении находится 101 человек с лёгкой формой течения заболевания.

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