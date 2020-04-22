Ярославль, , 12:37 — REGNUM В Ярославской области количество заражённых новой коронавирусной инфекцией за последние сутки увеличилось на 41 человека. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Ранее федеральный штаб сообщил об 11 зараженных.

Врач

«К сожалению, при передаче информации федеральному штабу произошёл технический сбой. Завтра федеральная статистика будет скорректирована с учётом наших данных», — сообщил Дмитрий Миронов.

За последние сутки у нас выздоровел ещё один человек. Всего с начала периода в Ярославской области выявлено 228 инфицированных.

По городам и районам они распределяются так: Ярославль — 90, Гаврилов-Ямский район — 46; Тутаевский район — 21, Рыбинск — 19; Переславский городской округ — 17, Рыбинский район — 10, Ярославский район — 7, Даниловский район — 6, Угличский район — 4, Ростовский район — 3, Некоузский район — 3, Борисоглебский район — 2.

Всего выздоровело 18 человек, 1 умер, на лечении 209.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ярославской области подтверждено 11 новых случаев коронавируса