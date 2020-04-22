Анкара, , 12:26 — REGNUM В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,3 балла. Об этом 22 апреля сообщается в заявлении агентства по чрезвычайным ситуациям страны.

Землетрясение произошло в провинции Мугла, расположенной на юго-западе страны, в непосредственной близи от побережья Эгейского моря.

Толчки происходили на глубине 9,3 км. В настоящее время о жертвах среди населения не сообщается, также нет данных относительно ущерба, причиненного объектам инфраструктуры.

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