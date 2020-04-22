Тутаев, Ярославская область, 22 апреля 2020, 12:01 — REGNUM В городе Тутаеве Ярославской области закрыты на карантин дежурные группы детского сада. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом. Вирус обнаружен у отца одного из детей.
Дежурные группы в детских садах были открыты в начале апреля после возобновления работы системообразующих предприятий по указу губернатора Дмитрия Миронова.
Где именно работает инфицированный коронавирусом, не сообщается. По данным источников ИА REGNUM, в семье работают и отец, и мать.
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