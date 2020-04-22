Тутаев, Ярославская область, , 12:01 — REGNUM В городе Тутаеве Ярославской области закрыты на карантин дежурные группы детского сада. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом. Вирус обнаружен у отца одного из детей.

Детский сад Yarregion.ru

«Всем родителям, а также работникам сада будут сделаны тесты на COVID-19 и выданы больничные листы на 14 дней. Они должны будут соблюдать режим самоизоляции под контролем медицинских работников», — сообщили в региональном штабе.

Дежурные группы в детских садах были открыты в начале апреля после возобновления работы системообразующих предприятий по указу губернатора Дмитрия Миронова.

Где именно работает инфицированный коронавирусом, не сообщается. По данным источников ИА REGNUM, в семье работают и отец, и мать.

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