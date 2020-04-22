Луганск, , 11:54 — REGNUM Украинские формирования открыли огонь в направлении посёлка Березовское, сообщили 22 апреля в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Отмечается, что огонь вёлся с позиций ВСУ возле посёлка Орехово. По территории ЛНР были выпущены девять мин калибра 120 мм, а также применено вооружение БМП.

«В результате данного обстрела имеются повреждения гражданской инфраструктуры», — отметили в пресс-службе.

Более подробная информация о последствиях обстрела уточняется. По предварительным данным жертв среди мирных жителей нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля был зафиксирован один обстрел территории ЛНР боевиками ВСУ после девяти дней тишины.

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