Тюмень, , 11:34 — REGNUM Тюменские следователи опубликовали на своём сайте видео задержания 18-летнего местного жителя, который готовил массовое убийство в одной из школ под Тюменью. Преступление пресекли оперативники регионального УФСБ, сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

По версии следствия, убийство неограниченного круга лиц злоумышленник запланировал на апрель 2020 года. На видео запечатлено задержание подозреваемого и результат обыска по его месту жительства.

Подозреваемый задержан и обвиняется по ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом»).

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