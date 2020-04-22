Барнаул, , 11:20 — REGNUM Главам городских округов и муниципальных районов Алтайского края поручено принять особые меры по обеспечению защиты населённых пунктов от огня. Дело в том, что в регионе установилась очень тёплая погода. Примеру, в Барнауле сегодня, 22 апреля, температура воздуха прогрелось до +24 °C, а спустя день в столице региона и вовсе обещают +30 °C, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам начальника Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александра Люцигера, дальнейший прогноз тоже неблагоприятен.

«Ситуация на территории Алтайского края сложная, температурные показатели на сегодняшний день превышены. Ко всему прочему высокие температуры сочетаются с довольно сильной ветровой нагрузкой, что ведёт к повышению индекса горимости. Серьёзных осадков пока также не ожидается», — пояснил синоптик в ходе состоявшегося селекторного совещания, где обсуждались вопросы прохождения пожароопасного сезона на территории Алтайского края, а также реализации мер по защите лесов и населенных пунктов от природных пожаров.

Как отметил в своем докладе заместитель начальника Главного управления — начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Андрей Нейман, в целях своевременного пресечения нарушений требований пожарной безопасности гражданами и сельхозпроизводителями в минувшие выходные дни проводились масштабные совместные рейдовые мероприятия. Всего было задействовано 2305 человек, в том числе сотрудники МЧС России, МВД, представители органов местного самоуправления, работники Лесоохраны и Росприроднадзора. В итоге пресечено более 50 нарушений, связанных с использованием открытого огня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несмотря на то, что с 31 марта Алтайский край перешел в режим самоизоляции, с наступлением и тёплого временем жители региона ринулись на дачи и пикники. Только за прошедшие выходные в крае произошло более 300 пожаров.

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