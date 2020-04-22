Джакарта, , 11:07 — REGNUM Малайзийская рыбацкая лодка была задержана индонезийской береговой охраной вблизи Риау, сообщает Antara.

В региональной полиции заявили, что иностранный рыболовецкий катер подозревался в незаконном рыболовном промысле в водах Индонезии.

«С корабля мы изъяли орудия лова и 150 кг рыбы, включая 5 кг креветок», — заявили в региональной полиции.

Трое граждан Малайзии, которые находились на борту судна, задержаны.

Как сообщало ИА REGNUM, министр сельского хозяйства Индонезии осуществил экспорт 12 192 тонн сельскохозяйственной продукции в 11 стран мира.

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