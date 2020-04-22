Москва, , 11:03 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве изъяли у 32-летнего мужчины более 500 литров спирта, сообщается 22 апреля на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Мужчина был задержан во время попытки сбыта 60 пластиковых пятилитровых канистр этилового спирта стоимостью 120 тысяч рублей. Позднее в его машине и принадлежащем ему гаражном боксе были обнаружены еще 207 литров спирта.

Против задержанного возбудили уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ («Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции»).