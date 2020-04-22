Канск, Красноярский край, , 10:43 — REGNUM Мэрия города Канска (Красноярский край) обнародовала информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией на утро 22 апреля. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в развернутом на базе Канской межрайонной больницы госпитале находится 21 человек с выявленным диагнозом «коронавирусная инфекция».

«Умерла женщина 1933 года рождения, жительница города Канска», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 апреля в Красноярском крае всего было подтверждено 370 случаев заражения коронавирусом.

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