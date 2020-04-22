Тюмень, , 10:39 — REGNUM В Тюменской области задержан 18-летний юноша, который подозревается в подготовке вооруженного нападения на одну из школ Тюменского района. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, убийство неограниченного круга лиц он наметил на апрель 2020 года. Он нашёл предметы, пригодные для изготовления самодельной бомбы, а также огнестрельное оружие. Всё это он прятал по месту жительства.

Задержавшие его оперативники УФСБ по Тюменской области во время обыска по месту жительства изъяли интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, аммиачную селитру, охотничье ружье с патронами, два охотничьих ножа и средства связи.

Злоумышленник задержан и обвиняется по ч. 1 ст. 30, п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом»).

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