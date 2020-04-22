Якутск, , 10:57 — REGNUM В двух километрах от села Верхневилюйск на 440 км реки «Вилюй» в Якутии 22 апреля под лёд ушёл автомобиль, в котором находилось семь человек.

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«Совершён несанкционированный выезд на лёд, в следствии чего произошёл провал транспортного средства. В автомобиле находились 7 человек, в том числе пятеро детей, один из которых утонул, спасти ребёнка не удалось», — пишет Sakhaday.

Водитель и пассажиры доставлены в районную больницу Верхневилюйска.

Ведётся разбирательство, обстоятельства трагедии уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бурятии 12 апреля под лёд Байкала провалился очередной автомобиль.