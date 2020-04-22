Ниамей, , 10:33 — REGNUM Десять человек были заключены в тюрьму в Нигере после того, как они были задержаны в ходе продолжавшихся несколько дней насильственных демонстраций против ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на сообщение полиции.

Молодые люди установили на улицах баррикады в знак протеста против введения ночного комендантского часа и запрета на коллективные молитвы. В полиции сообщили, что в столице страны, Ниамее, было арестовано более 100 человек.

Чиновники говорят, что мотоциклисты раздавали демонстрантам канистры бензина, и «несколько районов были подожжены», а частная собственность разрушена.

Полиция также использовала слезоточивый газ для разгона жителей столицы страны, которые пытались организовать массовую молитву в мечети в воскресенье, 19 апреля.