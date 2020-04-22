Мадрид, , 10:30 — REGNUM Правоохранительные органы Испании арестовали подозреваемого в причастности к деятельности ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 22 апреля сообщает Kurdistan24.

По данным журналистов, задержанный, 28-летний Абдель Бари являлся подданным Великобритании и гражданином Египта, он обвиняется в том, что участвовал в деятельности преступной группировки в Сирии.

Отмечается, что Бари сын террориста, осужденного и отбывающего наказание в США за организацию взрывов в американских посольствах в Африке.

До своего путешествия в Сирию, Бари занимался музыкой, его композиции в стиле рэп даже звучали по радио.