Ярославль, , 10:12 — REGNUM В Ярославле умерла медицинская сестра, работавшая в отделении врачей общей практики на улице Клубной. Уже после смерти у нее был диагностирован коронавирус. Как сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, смерть наступила от обострения хронической болезни.

Морг в Ярославле

«Сотрудник офиса врача общей практики КБ № 3 действительно скончалась от хронической сердечно-сосудистой патологии. Болезнь обострилась после перенесенного ОРВИ, во время которого у неё был взят анализ на наличие новой коронавирусной инфекции. Данное исследование обязательно для всех медиков, имеющих признаки респираторных заболеваний. Уже после смерти медика анализ показал положительный результат. В связи с этим офис был закрыт, контактные лица взяты под контроль. Смерть близкого человека — это всегда трагедия для родных и близких. Департамент здравоохранения приносит глубокие соболезнования семье умершей», — сообщили корреспонденту ИА REGNUMв департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

Как написал в социальной сети друг умершей, женщине было 47 лет. Пока по официальной статистике, в Ярославле нет умерших от COVID-19. Из официальной информации неясно, связаны ли между собой смерть и заражение коронавирусом.

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