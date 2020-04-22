Уфа, , 10:16 — REGNUM Меморандум с крупными банкам подписало правительство Башкирии. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, документ был подписан 21 апреля первым заместителем премьер-министра правительства Башкирии Андреем Назаровым и представителями пяти крупнейших кредитных организаций: Россельхозбанк, Банк Уралсиб, Финансовая Корпорация «Открытие», Сбербанк России, Альфа-банк.

Документом оговариваются меры, призванные снизить риски неплатежеспособности бизнеса и граждан за счет реструктуризации и рефинансирования ранее выданных кредитов. В меморандуме также отражены меры по развитию выдачи краткосрочных и долгосрочных кредитов.

Отмечается, что данный документ должен стать основополагающим для реализации совместных действий по финансированию строительства жилья. Кроме этого, документ будет способствовать привлечению инвестиций в Башкирию.