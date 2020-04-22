Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ, в ходе которых украинские формирования выпустили 185 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 22 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении украинские силовики выпустили 27 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Крутая Балка, Васильевка, Каштановое, Ясиноватая, Спартак, Донецк (терминал аэропорта, «Вольво-центр», посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка», — сказано в сообщении.

Отмечается, что боевики ВСУ открыли огонь в направлении населённого пункта Васильевка, где находится насосная станция, обеспечивающая чистой водой население региона по обе стороны линии фронта.

«Под обстрел попал район Васильевской насосной станции первого подъёма Южнодонбасского водовода. В связи с угрозой жизни и здоровью персонал был вынужден перейти в укрытие», — сказано в сообщении.

В посёлке Старомихайловка повреждения получил жилой дом, хозпостройка и гараж. В Ясиноватой повреждены два дома дома, две квартиры и хозпостройка.

«Два снаряда украинских террористов разорвались внутри жилого дома, находящиеся в доме жители чудом остались живы», — рассказали в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Читайте также: Два снаряда ВСУ попали в жилой дом в ДНР

Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбассе на минах подорвались танк и грузовой автомобиль ВСУ. Погибли три боевика, двое получили ранения.

Читайте также: Танк и машина ВСУ подорвались на минах в Донбассе — НМ ДНР