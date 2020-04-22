Соледар, ДНР, 22 апреля 2020, 10:10 — REGNUM За минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов территории ДНР со стороны ВСУ, в ходе которых украинские формирования выпустили 185 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 22 апреля в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении украинские силовики выпустили 27 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
Отмечается, что боевики ВСУ открыли огонь в направлении населённого пункта Васильевка, где находится насосная станция, обеспечивающая чистой водой население региона по обе стороны линии фронта.
В посёлке Старомихайловка повреждения получил жилой дом, хозпостройка и гараж. В Ясиноватой повреждены два дома дома, две квартиры и хозпостройка.
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Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донбассе на минах подорвались танк и грузовой автомобиль ВСУ. Погибли три боевика, двое получили ранения.
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