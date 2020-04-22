Хабаровск, , 10:34 — REGNUM В Хабаровском крае мощный циклон с обильным снегопадом обесточил восемь населённых пунктов. Перекрыты региональные и федеральные трассы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

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Без света остались 1 660 жилых домов в Ванинском, Хабаровском, Нанайском, Ульчском, Солнечном, Комсомольском районах.

На восстановлении электроснабжения работает четыре бригады специалистов.

Закрыто движение на трассах Хабаровск — Лидога — Ванино, Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Также закрыты внутрирегиональные дороги. Для уборки снега выделено более 100 единиц техники, но снегопад не прекращается уже вторые сутки, причём, даже интенсивность его не снижается, поэтому техника просто не успевает расчищать заносы.

Как сообщало ИА REGNUM, сильный снегопад начался в Хабаровском крае 21 апреля.