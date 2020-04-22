Ижевск, , 09:54 — REGNUM В отношении 34-летнего неработающего, ранее судимого жителя Можгинского района возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ («Кража с банковского счета»). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщили ИА REGNUM в управлении МВД по Удмуртии.

В полицию обратилась мать подозреваемого. В 2019 году от одного из банков по почте женщине была отправлена кредитная карта, которую получил сын, ничего не сказав матери. Установив специальное приложение, он активировал карту и перевёл с ней деньги в размере 100 тыс. рублей на счёт своего друга. Вместе они потратили деньги на развлечения. Женщина же спустя несколько месяцев получила сообщение от банка о задолженности.

Мужчина задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, за два месяца текущего года в органах внутренних дел Удмуртии зарегистрировано 478 фактов хищения денежных средств с банковских счетов граждан. Это на 58% больше, чем за прошлогодний аналогичный период. Жертвами преступления становятся граждане различных возрастных категорий и социального статуса: трудоустроенные — 51%, пенсионеры — 24%, незанятые — 23%, студенты — 2%.

Низкий уровень грамотности в сфере информационной безопасности, доверчивость людей — основные причины хищений.