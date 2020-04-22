Багдад, , 09:56 — REGNUM В результате столкновений в иракской столице, городе Багдаде, погиб один человек. Об этом 22 апреля сообщают местные СМИ.

Антиправительственные демонстранты подверглись нападению неизвестных вооруженных людей, помимо погибшего, еще несколько человек получили ранения, сейчас им оказывается медицинская помощь.

Столкновения произошли на площади Хилани спустя несколько часов, как правительство страны ослабило ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса.

Напомним, акции протеста в Ираке начались в октябре 2019 года, причиной тому стало недовольство значительным снижением уровня жизни в стране. После всплеска коронавирусной инфекции демонстранты вынуждены были покинуть площади городов.

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