Казань, , 09:43 — REGNUM В Казани перед судом предстанет 33-летний мужчина, обвиняемый в совершении преступления по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), сообщает пресс-служба СКР РТ.

Следствием установлено, что 19 марта в Казани обвиняемый купал девятимесячную дочь в ванной. Мужчина ненадолго вышел за телефоном в другую комнату, лег на диван и уснул. Через полчаса проснулся от шума переливающейся через край ванны воды. Ребенка спасти не удалось.

Мужчина вину признал. Обвинительное заключение направлено в суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Липецке возбуждено уголовное дело по факту смерти малолетнего ребенка при купании в ванне. Во время купания мать оставила четырёхлетнюю дочь без присмотра, а когда вернулась, девочка уже не подавала признаков жизни.

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