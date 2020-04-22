Белебеевский район, , 09:05 — REGNUM Двух женщин привлекли к ответственности за нарушение режима самоизоляции в Белебее. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба МВД по Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, стражи порядка патрулировали улицы Белебея. В какой-то момент они заметили двух нецензурно выражавшихся женщин с признаками алкогольного опьянения. Полицейские оповестили женщин о том, что они нарушают режим профилактических мер по недопущению распространения коронавируса.

На это сообщение женщины начали агрессивно реагировать и оскорблять сотрудников полиции. Поэтому стражи порядка были вынуждены силой привести женщин в отдел полиции.

Было установлено, что одна задержанная жительница Белебея 1990 года рождения оказалась в нетрезвом состоянии. Она была ранее осуждена по ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). В отношении нее составили протокол по факту появления в общественных местах в нетрезвом состоянии.

Помимо этого, следователям были отправлены материалы для реагирования по факту оскорбления сотрудников полиции.

Сообщается, что в отношении двух женщин составили протоколы о невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

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