Южно-Сахалинск, , 08:51 — REGNUM Прокуратура утвердила обвинительное заключение по очередному уголовному делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина. Его обвиняют во взятках на общую сумму в 100 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Генеральной прокуратуре России.

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По данным следствия, Хорошавин и другие члены преступной группы получали взятки в размере от 2 до 10 млн рублей. Деньги им передавали лица, собиравшиеся участвовать в выборах в гордуму Южно-Сахалинска. С мая по ноябрь 2014 года Хорошавину и его соучастникам было передано порядка 100 млн рублей.

Под суд также пойдёт бывший вице-мэр Южно-Сахалинска Александр Лескин.

Как сообщало ИА REGNUM, главный свидетель по делу Хорошавина Вячеслав Горбачев получил условный срок в 7 лет и 10 месяцев за 17 взяток.