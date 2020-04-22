Луганск, , 08:05 — REGNUM Боевики украинской армии нарушили перемирие, обстреляв территорию Луганской Народной республики (ЛНР) впервые после девяти дней тишины, сообщили 22 апреля в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За 21 апреля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел», — сказал представитель ЛНР.

Огонь со стороны Украины вели из миномета калибром 82 мм по населенному пункту Березовское, находящемуся под контролем ЛНР.

Добавим, последний раз украинские боевики открывали огонь по объектам в ЛНР в ночь с 11 на 12 апреля. За это время стороны обменялись пленными, и начали договариваться о новом обмене.

Читайте ранее в этом сюжете: В Киеве рассказали о подготовке к обмену пленными с Донбассом