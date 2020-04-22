Барнаул, , 07:34 — REGNUM В Алтайском крае круг заражённых коронавирусной инфекцией вновь расширился. Как сообщает оперативный штаб региона, за последние сутки в крае было выявлено девять новых случаев заболевания SARS-CoV-2.

«Общее количество заболевших составило 136 человек, в том числе 12 детей», — пояснили в оперштабе.

Большинство заразившихся (123 человека), в том числе все заразившиеся дети, находятся в стационарах городских больниц №5 и №11 Барнаула, Центра охраны материнства и детства, городской больнице №2 Бийска и Рубцовской ЦРБ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, впервые коронавирус на Алтае был выявлен у жительницы Барнаула, которая 20 марта прилетела домой из Доминиканской Республики с пересадкой в Москве. Несмотря на имеющиеся симптомы ОРВИ, её не взяли на учёт как прибывшую из-за рубежа и не сделали анализы.

Всё это время муж женщины продолжал ходить на работу, считая себя здоровым. Впоследствии новые случаи заражения коронавирусом были выявлены, в том числе, и среди контактировавших с данной парой граждан. Накануне, 21 апреля, в крае был обнаружен сразу 41 случай заражения коронавирусной инфекцией.

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