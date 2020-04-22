Владивосток, , 07:21 — REGNUM Из-за прорыва трубы практически весь район «Снеговая падь» во Владивостоке остался без воды, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Примводоканала».

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Авария на трубопроводе произошла в полдень, 21 апреля. Фонтан воды, высотой более 15 метров, залил стоянку машин, детскую площадку и прилегающую территорию. В результате аварии тысячи людей остались без воды.

«От водоснабжения отключены 19 домов. Течь пока не устранена. Искусственных повреждений трубы нет. Произошёл прорыв холодной воды — на стыке труб. Их укладывал местный застройщик. Воду дадут ближе к вечеру, так как работы будут вестись до 18:00», — уточнили в «Примводоканале».

Водоснабжение района производится подвозом воды в автоцистернах, за которой, не обращая внимания на требования самоизоляции, выстроились длинные очереди из сотен людей.

Как сообщало ИА REGNUM, 37 домов в Екатеринбурге остались без горячей воды.