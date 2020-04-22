Якутск, , 06:27 — REGNUM В Якутии прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего директора одной из школ Жиганского района в присвоении более 600 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства республики.

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Женщина, находясь в должности директора школы, в течение 2018 года заключала с индивидуальным предпринимателем фиктивные договоры и акты поставки продуктов питания.

«Полученными от незаконных сделок свыше 600 тысяч рублей руководитель школы распорядилась по своему усмотрению, в результате чего бюджету МР «Жиганский национальный эвенкийский район» причинён крупный ущерб. В ходе следствия обвиняемая возместила ущерб», — пояснили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении ректора Казанского национального исследовательского технологического университета возбуждено уголовное дело по фактам мошенничества и служебного подлога, а также в хищении одного млн рублей.