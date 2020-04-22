Чита, , 06:19 — REGNUM В Забайкальском крае за последние двое суток круг выявленных заражённых SARS-CoV2 значительно расширился. Если 20 апреля таковых в регионе было обнаружено 55 человек, а уже к сегодняшнему дню, 22 апреля, известно о 64 случаях заражения.

Как сообщает сегодня, 22 апреля, оперативный штаб региона, среди заболевших есть 10 детей. Заболевания зарегистрированы в Чите, Улетовском, Чернышевском, Нерчинском, Могойтуйском, Забайкальском, Петровск-Забайкальском, Оловяннинском районах. Из числа заболевших 17 прибыли из других регионов, неблагополучных по заболеваемости, 47 находились в контакте с заболевшими.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 20 апреля число выявленных заражённых коронавирусом детей составляло 8 человек.

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