Иркутск, , 06:08 — REGNUM За последние сутки, 21 апреля, число выявленных заразившихся SARS-CoV2 в Иркутской области увеличилось ещё на четыре человека, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным оперативного штаба региона, всего в Приангарье выявили 79 случаев инфицирования. Большинство заражённых находятся в инфекционных отделениях стационаров, 12 — в обсерваторах. Выздоровели 13 человек, трое — погибли.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 21 апреля в Иркутской области уже выявлены 75 инфицированных.

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