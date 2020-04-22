Барнаул, , 05:47 — REGNUM На железнодорожной станции Ползуново в Алтайском крае произошло ЧП. Как сообщает сегодня, 22 апреля, Алтайское линейное управление (ЛУ) МВД России на транспорте, машинисту тепловоза, несмотря на экстренное торможение, не удалось предотвратить трагедию, мужчина — 63-летний местный житель — погиб.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ещё одно ЧП произошло в середине марта 2020 года на железной дороге в Барнауле: 19-летняя девушка, решив перейти железную дорогу в необорудованном для этого месте, получила многочисленные переломы попав под грузовой поезд.

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