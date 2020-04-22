Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, , 05:23 — REGNUM На Ямале 34-летний мужчина осуждён за избиение десятимесячного ребёнка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Следствием и судом установлено, что 3 ноября 2019 года жительница Нового Уренгоя, уходя на работу, оставила своего десятимесячного сына под присмотром пьяного сожителя. Раздражённый плачем ребёнка, гражданин нанёс младенцу несколько ударов в область головы, причинив ему тяжкий вред.

Когда мать вернулась домой, гражданин заявил ей, что мальчик упал с кроватки. Но экспертиза показала иной характер причинения травмы. Сожитель под давлением неопровержимых улик и собранных по делу доказательств, признал свою вину в полном объёме и раскаялся.

Гражданин осуждён по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенное в отношении малолетнего») и приговорён к двум годам и десяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.