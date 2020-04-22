Киншаса, , 05:04 — REGNUM Не менее 48 человек погибли в результате наводнений, вызванных ливнями в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает агентство Синьхуа.

Согласно заявлению властей провинции Южное Киву, спасатели обнаружили 48 тел погибших от наводнения. Отмечается, что из-за ливней и вызванных ими стихийных бедствий было повреждено около 5000 домов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти города Увира в провинции Южное Киву на востоке ДРК заявляли о гибели 40 человек. Отмечалось, что без жилья остались 77 790 человек, власти начали размещать их во временных убежищах.

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