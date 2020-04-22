Уссурийск, Приморский край, , 04:09 — REGNUM Должностные лица спецшколы в Уссурийске скрыли факт избиения подростка воспитанниками учреждения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры.

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Накануне в социальных сетях было размещено видео, где между воспитанниками КГОБУ «Приморское специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с девиантным поведением имени Т.М. Тихого» произошёл конфликт, закончившийся причинением телесных повреждений.

Прокуратурой было установлено, что должностные лица учреждения, присутствовавшие во время конфликта, не прекратили его, а затем скрыли данный факт от правоохранительных органов.

«Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования и фактическое устранение выявленных нарушений закона поставлены на контроль городского прокурора», — говорится в сообщении прокуратуры.

По итогам проверки возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщало ИА REGNUM, из скандального детского дома на Алтае детей продолжают вывозить в Барнаул.