Оттава, , 23:35 — REGNUM До 23 человек возросло количество погибших в результате массовой стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба полиции Канады.

Всего на настоящее время погибли 23 человека, одной из жертв было 17 лет. Все остальные погибшие были взрослыми людьми. В числе погибших и офицер полиции, проработавшая в её рядах 23 года.

О возможном возрастании числа погибших предупреждали сотрудники полиции, поясняя, что часть жертв может оказаться в домах, подожжённых открывшим стрельбу преступником.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 20 жертвах массового расстрела в городе Портапик, который устроил 51-летний Габриэл Уортман, одетый в форму, напоминающую полицейскую.

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