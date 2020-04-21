Ростов-на-Дону, , 22:41 — REGNUM Мужчина погиб в результате пожара в павильоне на рынке в Ростове-на-Дону. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Информация о возгорании в металлическом павильоне на рынке в Пролетарском районе города поступила в региональное ведомство около 01:35 мск. Пожар произошёл на проспекте 40-летия Победы, на место выехали две спецмашины и 12 человек личного состава.

Площадь пожара составила около 12 кв. метров. Возгорание удалось полностью ликвидировать менее чем за 20 минут. На месте пожара было обнаружено тело пожилого мужчины.

Обстоятельства возникновения пожара, приведшего к гибели человека, а также личность погибшего устанавливаются. Сотрудниками правоохранительных органов начата доследственная проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на рынке «Атлант» в городе Ростове-на-Дону.

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