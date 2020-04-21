Москва, , 22:09 — REGNUM Пять автомобилей сгорели в результате пожара в гаражных боксах на севере Москвы. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Возгорание произошло вечером на улице Плещеева. Загорелись восемь гаражных боксов, площадь пожара составила 100 кв. метров.

Пожар был полностью ликвидирован в 19:55 мск. В результате пожара никто не пострадал, сгорели пять автомобилей, величина материального ущерба, нанесённого пожаром, устанавливается.

Причина и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

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