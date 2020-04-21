Варшава, , 20:45 — REGNUM Пятно от разлива неизвестного вещества было замечено в Балтийском море у берегов Польши. Об этом 21 апреля сообщает Польское агентство печати.

Пятно размерами 34 км в длину и 1,3 км в ширину было обнаружено в Балтийском море со спутника Европейского агентства морской безопасности. Полученная спутником информация была передана в Морскую поисково-спасательную службу польского города Гдыня. В место расположения пятна Польшей было направлено спасательное судно Captain Point.

Пресс-служба Морской поисково-спасательной службы сообщила журналистам, что судно уже достигло пятна неизвестного вещества, которое расположено в 36 км от города Ястарня на Хельской косе. Уже взяты образцы для проведения экспертизы.

По предварительной информации, пятно могло образоваться от разлива нефти или нефтепродуктов. Данных о возможном происхождении химического вещества, разлившегося в Балтийском море, не поступало.

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